FOTOD JA VIDEO ⟩ Ukraina sõjast päästetud koer vajab kiiresti (hoiu)kodu

Miks see nii on? Sõda muutis Scooby ärevaks, mistõttu ta mõnikord oma saba taga ajab. Scoobyle on loodud treeningplaan, mis aitab tal õppida sellest käitumisest vabaneda. Selleks on tarvis pisut aega ja kannatust, kuid Scooby on juba praeguseks teinud läbi suure arengu. Koer vajab vaid aega ja kannatust, inimest, kes teda tingimusteta armastaks.