Kiisul sai hoiukodus viis aastat täis, aga kahjuks siiani ei luba ta ennast silitada. Aja jooksul on ta muutunud küll julgemaks, seegi pilt on tehtud temast siis, kui ta rahulikult, inimesest meetri kaugusel, laual pikutas, aga kahjuks intensiivsem tähelepanu talle ei sobi. Seda printsessi võib kaugemalt imetleda. Ja tema vaatab ilusti vastu. Sööb ilusti inimese läheduses, kuid suhtleb ainult teiste kassidega.

Rapunzel on ilus ümmargune, pisikest kasvu kassike, hall, õrnalt triibik, valge kurgualuse ja valgete käpaotstega. Kassike on hästi vaikse ja rahuliku loomuga, ei häälitse ega tee pahandust. Talle meeldib käia võretatud rõdul õueelu vaatamas.

Kiisu sobiks rahulikule inimesele seltsiks, kes teda liigse tähelepanuga üle ei külvaks ja ei loodaks, et kiisust kohe kaisuloom saab. Teiste kassidega saab Rapunzel ilusti läbi. Kiisu on steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud regulaarselt ussirohtu. Tal on oma pass ja kiip.