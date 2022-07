VAHVA VIDEO ⟩ Koerad reageerivad üliarmsalt, kui nende nime hüütakse

Virginias asuv Dogtowni nimeline asutus on koht, kuhu töölkäivad inimesed saavad oma lemmiku päevaks hoiule viia, et nad ei peaks üksi kodus olema. Kõlab vahvalt!

Asutus jagas oma TikToki kontol videot, kus hüütakse erinevate koerte nimesid, et näidata, kuidas nad reageerivad. Video kogus kiiresti uskumatult palju populaarsust nii, et sellele on tehtud mitu järgmist osagi.