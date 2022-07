PÄEVAKÄPP ⟩ Hirmunud Aleksander otsib turvalist (hoiu)kodu

Esmasel vaatlusel on pisike Sass küll väike tigedik, kuid tegelikult ta ainult kardab - raske on näha, kuidas kassipoiss on pidevalt hirmujudinates. Samuti meeldib talle olla pigem kõrgustes, kus on inimestest võimalikult eemal. Aleksandri susin on praegu pigem kaitserefleks, ega tema tea, kui head tegelikult inimesed võivad olla.

Aleksandr soovib omale kodu, kes pakuks talle soojust ja turvatunnet ning annaks talle aega nii palju, kui ta ise seda soovib, et oma kestast välja tulla ja lõpuks inimesi usaldada.

Sass on vaktsineeritud, saanud parasiitide vastase tõrje, kiibistatud ja kastreeritud. Koju võtab ta kaasa ka oma uhke kassi passi. Kui soovid olla just see õige inimene, kes aitab Aleksandril inimesi heast küljest näha, täida Pesaleidja loomavõtja küsimustik ja kutsume sind juba külla.