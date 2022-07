PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib imearmas kassipreili Mai

Nüüd pärast kaht kuud kassitoas elamist on Mai jõudnud juba nii kaugele, et on peaaegu valmis vabatahtliku näpu pealt maiuseid lakkuma.

Inimese käsi on veel tema jaoks pisut hirmutav, nii et hetkel tahab ta pisut kaugemalt maiuse lihtsalt käpaga näpu pealt maha tõmmata, kuid näha on, et huvi on nii-nii suur ja küllap peagi julgeb ta ninaga õrnalt ka inimese kätt müksata. Igatahes on selge, et tee Mai südamesse käib läbi toidu.