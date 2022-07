PILK PEALE! ⟩ Kaks golfipalli alla neelanud madu jäi aia vahele kinni

Kohaliku looduskaitsekeskuse töötajad said teate aia vahele kinni jäänud maost. «Te ei näe seda iga päev,» kirjutas keskus oma Facebooki lehel. Selgus, et madu oli alla neelanud kaks kanapuuris olevat golfipalli. Ta ajas need söödavate kanamunadega sassi.

Eksperdid päästsid mao, viisid kliinikusse ja veendusid, et mao soolte ummistuse põhjuseks on kaks golfipalli. Nad rakendasid spetsiaalset tehnikat, et aidata roomajal aeglaselt pallid väljutada. Protsess kestis umbes pool tundi.

Ühel nende fotol on näha, et mao kehal on kahes kohas nähtavad muhud. Teisel pildil on kaks golfipalli pärast seda, kui need maost eemaldati.