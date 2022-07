PÄEVAKÄPP ⟩ Kas saad aidata? Tulekahju tõttu kodu ja pere kaotanud Šašlik otsib uut algust

Mõned kassid, kes ELL kassituppa tulevad, on nii napilt surmasuust pääsenud, et paneb mõtlema, kas kassidel on tõesti üheksa elu. Nii ka Šašlikiga – tegemist on õnnesärgis sündinud armsa kassikesega, kes leiti Tallinnas põlevast korterist.