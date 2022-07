PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodus hääbuv Triibuliise palub viimast võimalust...

Turvakodu hoole alla jõudes avastati Triibuliisel kilpnäärme ületalitus, mistõttu vajab ta regulaarset ravi. Ravimit sööb ta ilusti konserviga ning selles osas on tema ravimine lihtne.

Kurb on aga see, et turvakodu stressirohke keskkond ei ole seesugusele kiisule õige ning nii ei pruugi tema ravi tulemusi anda. Nii näevad turvakodu vabatahtlikud iga päev, kuidas Triibuliise kurvastab ja iga hetkega hääbub…