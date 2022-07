FOTOD ⟩ Tartumaal päästeti suurest kolooniast väga haigete silmadega kassipojad

«Päästetud kassipoegade silmad olid paistes, mädased ja rähma täis ning kliinikus diagnoositi kõigil tugev silmapõletik. Ühel kassipojal on silmas sügavad haavandid ning kuigi me anname endast parima, et seda ravida, ei ole hetkel välistatud, et silm tuleb tulevikus eemaldada. Kujutage vaid, et olete vaid kuuvanune kiisuke ja juba peate nii hirmsate tervisemuredega võitlema!» teatas MTÜ Tartu Kassikaitse oma sotsiaalmeedia leheküljel.

Kassipoegadele on praegu leitud väga ajutine hoiukodu, kuid juba pühapäevast vajavad nad püsivamat kohta. «Kassipoegade ravis ei ole midagi rasket, neile on vaja panna vaid silmatilku ja anda toidulisandit seedimise soodustamiseks. Siiski tuleks kasuks mõningane kogemus kasside eest hoolitsemisel, sest praegu ei tea me öelda, kui pikaks või keeruliseks nende paranemistee kujuneb. Alguses peab võib-olla andma beebidele ka lutiga piimasegu, kuid tasapisi õpivad nad juba iseseisvalt sööma,» kirjutasid kassikaitsjad.

Vaata pilte päästetud kassipoegadest:

Kui sul on võimalust kiisudele ajutist hoiukodu pakkuda, et nende edasine elu võiks olla kordades lihtsam kui nende esimene elukuu on olnud, siis saab täita ankeedi SIIN.

Need kolm haiget kassipoega on esimesed saabujad Meeri kolooniast, kelle päästmisega MTÜ Tartu Kassikaitse juuli lõpus algust tegi. Nagu ikka on ka selle koloonia puhul tegemist kohaga, kus kasside arv on justkui ootamatult läinud üle võimete piiri – algul oli kasse kaks, siis sai neid juba viis, nendest omakorda viisteist…

Nüüd ootab sealt päästmist ja uue kodu leidmist ligi 20 nurrikut, pooled neist kassipojad. «Me ei tea täna, kuhu me kõik need kassid paneme, kuid sinna ei saa me neid samuti jätta,» ütlevad kassikaitsjad.