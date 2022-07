FOTOD ⟩ Tõeline vedamine! Ligi aasta aega kadunud olnud kurdil koeral õnnestus oma perenaine üles leida

Rufus on kurt koer, mistõttu tervitas Martinez teda viipekeeles. «Kus sa oled olnud? Kuidas su reis läks?» küsis ta. Loomulikult tundis ustav sõber oma armastatud perenaise ära ning viskas kohe selili, et ta saaks teda patsutada.

Martinez, kes sai koera lähedastelt kingituseks pärast seda, kui oli oma tütre vähi tõttu kaotanud, ütles meediale, et Rufus andis talle kõige enam jõudu see raske aeg üle elada. Just seetõttu oli tema kadumine tõeliselt suur löök, kuid ta ei kaotanud hetkekski usku ja lootust, et koer võiks taas koju naasta. Ta ei pidanud pettuma, kui sai pärast 11 kuud lahusolekut Rufust taas oma käte vahel hoida.