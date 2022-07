PÄEVAKÄPAD ⟩ Süsimust kassipaar otsib ühist peremeest, kes taas inimesi usaldama õpetaks

Pildile ei jää mustad kassid eriti hästi. Kui aga Ben end üks päev aknalaual pikali viskas või kui ta hommikul perenaise säärt silitas, sai aru küll, et tegemist on tõeliselt suure kassiga. Koos on Ben ja Ingel nagu Batman ja Robin või muu superkangelane koos oma partneriga. Ben on tõelise džentelmeni olekuga, rahulik, tugev, suur ja vaatlev. Ingel on rüblik, mänguline, häälekas ja alati näljane. Ja alati Beni läheduses. Koos kõnnivad nad teineteist müksates, jutustades ja hoolides.