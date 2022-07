HEA TEADA ⟩ Sügeliste raviks mõeldud geel hävitab iga puugi, mis selle lähedale tikub

Nagu mainitud, kasutatakse permetriini geeli vormis sügeliste raviks. Permetriini võib nahka kahjustada, seega ei ole seda ilma arsti soovituseta mõtet nahale kanda. Hoopis targem on seda kanda riietele viisil, et see nahaga kokku ei puutu. Teeb see riided putukakindlaks ning sellega kokkupuutel putukas sureb.

Kuna tegemist on siiski mürgiga, tuleb olla sellega väga ettevaatlik. Mõned poed müüvad ka puugivastaseid riideid , kus on tooted eelnevalt juba töödeldud.

Eestis on võimalik osta putukaid tõrjuvaid riideid näiteks Jahipaunast. Taolised riided on valminud Insect Shield ja COR3 tehnoloogiatel, mis tõrjuvad putukaid ja riided püsivad kauem puhtad ning ei hakka haisema.

Permetriini leiab ka koertele mõeldud täpilahustest, on üldiselt koertele ohutud. Kindlasti tuleb enne lemmik ära kaaluda, et teada, palju ravimit manustada. Meeles tuleb pidada ka seda, et kassidele on see ravim tohutult mürgine.