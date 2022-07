PÄEVAKÄPAD ⟩ Täiesti ebaõiglane: Tormi ja Rõnnu otsivad ühist kodu juba 2 aastat!

Hurmurid Tormi ja Rõnnu saabusid turvakodusse vaid mõnepäevase vahega. Pole teada, mis salalepped üheskoos sõlmiti, kuid õige pea märgati, et need kaks tüüpi on täiesti lahutamatud.

Iseloomult on Tormi vastupidiselt Rõnnule veel arglik. Aga on ju teada, et kõige paremini toimub areng päriskodus oma sõbra eeskujul. Nii võidki loota, et Tormi ja Rõnnu leiavad koos päriskodu, kus Rõnnu saab oma paikursustel õpitud teadmistega ka Tormi paikassiks õpetada. Nad on mõlemad täiesti ideaalsed paikasside potentsiaaliga miisud! Küll Rõnnu pailembus ja Tormi ühise inimese paikäe all paikassiks vormib.