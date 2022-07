VIDEO ⟩ Albiinost põdraema toitis oma vasikaid häirimatult keset sõiduteed

Rootslane Anders Ankarsund on õnnega koos, sest just temal õnnestus üliharuldast albiinopõdra peret näha ja üles filmida. Ulukid on väga väärikalt ja rahumeelselt häälestatud, nad tunnevad ennast teed ületades lausa nii mugavalt, et vasikad otsustavad sealsamas hakata silmipimestavat nälga kustutama. Emapõdral ei paista maimukeste toitmise vastu midagi olema, kuigi hoiab tee ääres seisval autol hoolega silma peal.