VIDEO ⟩ Uskumatud numbrid: Eesti mehe rajakaamera video ehmunud metsseaperest kogus TikTokis kiiresti üle 10 miljoni vaatamise

«Hea meel on, et see video populaarseks osutus. Eks see oli paljude jaoks esimene kord sellist käitumist metssigade poolt näha. Mina ka polnud sellist käitumist ennem näinud,» kommenteeris Pihelgas Lemmiku portaalile.

«Suuremat rõõmu mulle tegi see, et üle nelja aasta sattusid minu rajakaamera ette jälle metssea põrsad,» lisas ta.

Eesti Jahimeeste Seltsi pressiesindaja Andra Hamburgi sõnul on tegu looduses täiesti tavapärase nähtusega. «Samas, kui metsloom hindab ohtu, siis alati see ei pruugi oht olla. Metssead emistega hindavad lihtsalt ohtu kõrgemalt. Emised on väga ettevaatlikud, eriti kui neil põrsad kaasas on. Väga vabalt võis tegemist olla mõne piirkonnast mööduva suurulukiga, näiteks põder võis mööda minna. Kindlalt ei tea aga öelda, kuna see rajakaamerasse ei jäänud,» kommenteeris Hamburg videot.