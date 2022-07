KUTSUMATA KÜLALINE ⟩ Saarmas lavastas majja sissemurdmise, sõi kassitoitu ja keris ennast parimasse kohta magama

73-aastane Linda Goldie ja tema 70-aastane abikaasa Peter puhkasid maakodus, kui saarmas nende majja hiilis. Loom sisenes majja lemmikloomaluugi kaudu, mille paar oma kass Millie jaoks oli paigaldanud. Linda luges oma toas raamatut, kui kuulis imelikke hääli. Ta eeldas, et Millie mängib, kuid Peter otsustas kontrollida, mis täpsemalt toimub. Mees leidis, et elutoas olevad kardinad olid ribadeks käristatud ja küünlajalg põrandale visatud. Lisaks sõi tundmatu tülitekitaja Millie toitu, mille tagajärel oksendas otse vaibale.

Sissemurdmise jälgi ja nende suunda nähes mõistis Peter, et sissetungija oli läinud magamistuppa. Seal leidis mees saarma, kes magas rahulikult kerra tõmbunult tema ja Linda abieluvoodis. Kui britt teatas leiust oma naisele, saabus ka selgus. «Mu abikaasa ütles, et oli hommikul aias saarmat näinud, kes ära jooksis. Alguses ma sellele tähelepanu ei pööranud ja läksin raamatut lugema. Siis kuulsin kassi ukse kriuksumist ja nüüd saan aru, et see oli saarmas,» selgitas Briti naine.

«Ta kõndis toas ringi nagu oleks see tema kodu. See oli väga naljakas,» ütles Linda. Ta märkis, et pärast looma külastust pidi ta pesema kõik voodiriided ja puhastama vaipa. «Kass oli väga hirmunud, kuid meil on hea meel, et nende teed ei ristunud. See oleks võinud väga halvasti lõppeda,» ütles paar.