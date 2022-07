TÕELINE IME ⟩ Lasnamäe koertermaja kuuenda korruse rõdult alla hüpanud koer pääses eluga

«On suur ime, et kuuendalt korruselt kukkumisega ei kaasnenud ühtki luumurdu. Tõsi, selgeroog sai kõvasti põrutada ja veel praegugi pole selge kas kõik taastub, kuid loomaarstid on lootusrikkad. Käpad töötavad, süvavalutunnetus olemas ja vajalikud refleksid on ka peaaegu nii nagu olema peavad. Rõhk sõnal «peaaegu» sest iseseisva pissimisega ta veel hakkama ei saa. Tohtrite sõnul pole aga kohe mõtet nn «magnetit» teha vaja, sest neuroloogiline taastumine võtab veidikene aega,» kirjutas loomapäästja Heiki Valner Loomaveebis.