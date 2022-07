PÄEVAKÄPP ⟩ Tõeline kaisukas(s) Tibullus tahab leida päris oma pesa

Nimelt korjati armas Tibu üles ühe maantee kõrvalt põllult, kus kassike oli juba terve ööpäeva värisenud, maadligi roomanud ja haledalt näugunud.

Võib arvata, et Tibullus on tegelikult endine kodukass, kes lihtsalt mingil põhjusel nagu prügi tee äärde maha poetati ja kellegi teise probleemiks jäeti. Raske on aga ette kujutada, miks, sest Tibullus on iga kassiomaniku unistus.

Armsamat kassi annab otsida: kassipoisi lemmiktegevus ongi just inimese kõrval enda kerra tõmbamine ja nurrumootori põhja keeramine.

Kui parajasti pole inimesel aega lihtsalt kass süles laiselda, siis käib Tibu inimestel hoiukodus truult sabas ringi ning ootab, et keegi talle palli viskaks või pakuks võimalust nööri otsas mänguasja taga ajada. Kui temaga jutustada, siis räägib Tibu alati viisakalt ka vastu.

Tibullus on oodanud juba kolm kuud hoiukodus seda õiget inimest, kes ta kaissu haaraks ja päris oma koju viiks. Ehk just sulle läks Tibu lugu hinge ja tunned, et saaksid pakkuda talle armastavat kodu? Kodu, kust teda enam kunagi teepervele ei visataks…

Tibullus oleks tõeliselt seda väärt – aeg on ta ootamine lõpetada! Tibu eelistaks, et kogu pere tähelepanu oleks vaid temal, seega sobiks ta hästi just üksikuks kassiks.