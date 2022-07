Haruldane vaatepilt: Pärnumaal tegutseb koguni viie pojaga emakaru

Haruldase vaatepildi jäädvustas Pärnumaa jahimees Kristo Song oma rajakaameraga. «Karupere toimetas seal ligi tund aega sööda peal, aga ühel hetkel jäid nad kõik koos rajakaamerasse. Siin kandis on see kindlasti haruldane, eelmisel aastal oli näha vaid kolme pojaga emakarusid, aga nüüd esmakordselt ka viite selle aastast karupoega,» kommenteeris Song Eesti Jahimeeste Seltsi pressiteate vahendusel.

Tavaliselt on karul korraga üks või kaks, harva kuni viis poega.

Pruunkaru on ka tänavune aasta loom ning tal paistab tänavu hästi minevat. «Paistab, et karude järelkasv on erakordselt suur, sest järjest tuleb fotosid üle Eesti ja ka tavainimesed näevad neid,» selgitas Song.