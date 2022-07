SÜDANTSOOJENDAV ⟩ Vaata, kuidas turgutatakse suletust linnupojast käre varblane

«See moment, kui kõik läheb eriti hästi: 17. juunil leidis üks hooliv naine oma kodu ukse eest sulgedeta imepisikese linnupoja. Leidja võttis meiega kohe ühendust, täitis kõik meiepoolsed juhised ja kõigele lisaks transportis linnupoja meie vabatahtlikuni.

Sellest on meile nii-nii-nii suur abi, kui teavitaja ise leiab võimaluse hädaline hoiukoduni toimetada. Enamustes hoiukodudes on praegusel ajal suur hädaliste uputus, käed-jalad on niigi hõivatud. Transpordile kuluva aja kokkuhoid annab võimaluse pühendada see aeg abivajajale. Võib ju mõelda, et mis see pooletunnine ots siis meile ära ei ole, AGA neid otsi tuleks nädalas/päevas mitu! Suletust linnupojast kasvas 24 päevaga käre varblane. Ta sai endale ka vahepeal ootamatu suure sõbra! Vaata videost, kelle. Muide, sõber saab ka lähipäevadel vabaks.»