Kaduma läinud koer osales näitusel ja naasis koju võidurosetiga

Samal päeval nägi Paula sotsiaalvõrgustikus tuttava lemmiklooma fotoga postitust. Keegi John Wilmeri nimeline mees teatas, et ta leidis koera ja püüdis nüüd aidata tal omanikega taasühineda. Naine võttis Wilmeriga ühendust ja sai teada, et mees oli oma kahe koeraga teel näitusele, kui märkas tee ääres eksinud ja õnnetut Bonniet. Ta võttis koerakese auto peale ja tegi kohe postituse, et käpaline oma kodustega uuesti kokku viia.