LIIGUTAV ⟩ Maailma inetuima koera auhinna saanud Mr Happy Face tunneb lõpuks ometi armastust

Koeravõtt ei olnud siiski muretu, kuna loomaarst hoiatas Banellyt, et kasvajate ja muude tervisehäirete all kannatav 17-aastane koer ei pruugi elada kauem kui kuu.

Siiski kirjeldas Janeda teda ainult kui kõige õnnelikumat olendit, keda ta kunagi kohanud oli. «Ta hüppas minu poole ja valis mu välja. Ma lubasin sel päeval teda nii palju armastada, et ta ei mäleta enam, kui kohutav ta eelmine elu oli, »rääkis naine. «Armastus, lahkus ja minu hellituses ja musitamine on aidanud tal trotsida varasemaid halbu aegu ja nautida meie peres oma vanaduspõlve.»

Mis puudutab Mr Happy Face'i 2022. aasta maailma koledaima koera tiitli võitu, siis Banelly ütles ajalehele Today, et see oli au. Ta lisas, et võit on hea meeldetuletus kõigile teistele, et ka vanad koerad vajavad armastust.