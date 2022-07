Metsikute elevantide rünnakus hukkus viis inimest, sealhulgas kaks last

Ohvrite hulgas on kaks last ja üks naine. Kohalike allikate kohaselt on ohvrid küla hiljutised elanikud, kes olid varem ümber asustatud. Politsei pressiesindaja Mário Adolfo kirjeldas rünnakut kui konflikti inimeste ja eluslooduse vahel, lisades, et ohvrid ei olnud loomade kaitsealal.