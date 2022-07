TUBLI TÖÖ! ⟩ Pimedas soos jälje üles võtnud politseikoer päästis Tartumaal abivajava naise elu

14. juulil kella 23 paiku sai häirekeskus teate, et Tartumaal lahkus kodust naine, kelle elu võib ohus olla. Kuhu naine minna võis, ei osanud keegi aimata. Ühendust ei saanud temaga samuti võtta, kuna oma telefoni oli ta välja lülitanud.

Politsei asus koos naise abikaasaga lisainfot koguma, et otsitava võimalik liikumissuund kindlaks teha. Peagi saadi juhtlõng, mis viis politseinikud, naise lähedased ja naabrid naist otsima Kavastusse Emajõe-Suursoosse.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et hajaasustusega suurtel maa-aladel on kõige efektiivsem kasutada esmalt otsingukoera. «Kui teisi segavaid lõhnu ei ole, suudab koer väikese ajaga läbi otsida väga suure ala. Seega nähes, et kogutud info juhatab otsingumeeskonna keset ööd pimedasse sohu, kaasasime esmajärjekorras ala kontrollima teenistuskoera Daxi,» kirjeldas operatiivjuht.