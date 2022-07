Teadmatusest paljaste kätega kobra püüdnud mees suri maohammustuse tagajärjel

57-aastane mees, kelle isik ei ole Vnexpressile teada, aitas naabril suurt madu püüda. Naaber kartis, et roomaja võib tema veisekarja ohustada, kuid ekslikult pidasid nad kobrat inimestele kahjutuks ja mittemürgiseks.

Kuningkobrad on maailma suurimad mürgised maod. Täiskasvanud roomaja keskmine pikkus on 3-4 meetrit, kuid on teada ka 5,7 meetri pikkuseks kasvanud kuningkobra. Nad toituvad peamiselt teistest maodest, sealhulgas mürgistest.