Vaid 30 lubatud liiki: Hollandis kehtestati nimekiri imetajatest, keda tohib lemmikloomana pidada

Nimekiri peaks jõustuma 1. jaanuaril 2024, ent ei ole tagasiulatuv. See tähendab, et juba olemasolevaid lemmikloomi, kes ei kuulu nimekirja, selle rakendumine ei puuduta. Omanikud saavad neid lemmikloomi pidada kuni nende loomuliku elu lõpuni.

AAP (Animal Advocacy and Protection) on Euroopa loomakaitseorganisatsioon, mis on pühendunud eksootiliste loomade, nagu primaadid, lõvid ja tiigrid, kaitsmisele. APP-l on Hollandis ja Hispaanias varjupaigad loomadele, keda on kasutatud tsirkustes, laborites, loomaaedades ja eksootiliste loomade müügis, ning nende väsimatu töö on viinud mainitud nimekirja kehtestamiseni Hollandis.