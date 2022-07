Ahne siil tassib koera hämmeldunud pilgu all tema toidukausi minema

Siilide eest hoolitseti ja sneid öödeti sügiseni, kuni jõudis kätte aeg nende loodusesse laskmiseks. Ametnike sõnul tuli siilid vabastada piirkonda, kus siilid on varemgi elanud. Kuna Rannikote koduümbruses on siile varemgi kohatud, valiti see iseseisvunuddd siilidele sobivaks kohaks.

«See okaskera on nii kuradima ahne. Leevi on hästi leplik ja sõbralik koer ning harjunud, et meil siil aias ringi jookseb. Aga et siil ennast nii mugavalt tunneb, polnud me varem näinud.»