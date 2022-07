Londoni loomaaias tehti kõrvavaluga lõvile ulatuslik magnetuuring

12-aastast Aasia lõvi Bhanut ravinud loomaarstid tõid skanneri loomaaeda, et põhjalikult uurida suure kassi probleemset vasakut kuulmekäiku. Senised ravimeetmed on olnud kõrvade puhastamine üldnarkoosis, regulaarne kõrvatilkade kasutamine ja loomaarsti uuringud. Nendega pole siiani paraku soovitud tulemust saavutatud.

«Bhanu on üleeuroopalise ohustatud Aasia lõvide aretusprogrammi oluline liige ja väärib parimat hoolt, seega korraldasime talle parima võimaliku kohtlemise. Esimest korda toodi lõvi jaoks aparaat kohale, et näeks tema kõrva sügavamale ilma, et loom peaks reisima. Bhanu tuimastati tema hubases koopas, enne kui ta transporditi ettevaatlikult pardaveoki taga asuvasse mobiilsesse skannerisse.»