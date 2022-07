SUUR GALERII ⟩ Uus fotokonkurss «Minu lemmiku suvepuhkus» kutsub osalema!

Lemmikloomaomanik Janne, kel lemmikuks merisiga Põrsas, on omi mõtteid juba Lemmikuga jaganud: «Ilusate ilmadega viime aeda ka oma merisea, kel nimeks Pörsas. Vahel ilma puurita, et ta saaks ennast vabalt tunda. Muidugi hoiame Pörsal silma peal, kuid rõõm on näha, kuidas ta looduses olemist naudib,» kirjutas ta.

Lemmikloomaomanik Carolynaa Puiste jagas pilte oma võrratult fotogeenilisest nümfkakaduu Hugot, kes kunagi oma fotoga ühe Lemmiku fotovõistluse võitisning oli tol ajal väga oma paarilisse armunud. «Vot nüüd on see vilja kandnud ja see suvi oli neil vaja hoolitseda oma kahe tibude eest,» rõõmustab perenaine Carolyna. Tibud said omale ka kuulsuste järgi nimed - Johnny ja Amber.