PÖÖRASELT VAHVA GALERII ⟩ Rannamõnud ja seiklused Eestimaal: fotokonkurss «Minu lemmiku suvepuhkus» on täies hoos

Tobby on Läänemaa varjupaigas sündinud kuts, kelle ema on koerte kolooniast. «Ujumine suure palavusega on ta lemmiktegevus. Muidugi kui Muffyn vette tuleb, üritab Tobby alati Muffynile selga ronida, et siis ise mugavalt vees olla. Muidu hoiab Tobby kogu aeg inimese ligi ja perega ujuma minnes tiirutab vees alati inimeste ümber ja üritab neid kaldale tagasi suunata.

Lemmikloomaomanik Janne, kel lemmikuks merisiga Pörsas, on samuti omi mõtteid juba Lemmikuga jaganud: «Ilusate ilmadega viime aeda ka oma merisea, kel nimeks Pörsas. Vahel ilma puurita, et ta saaks ennast vabalt tunda. Muidugi hoiame Pörsal silma peal, kuid rõõm on näha, kuidas ta looduses olemist naudib,» kirjutas ta.

Merisiga Pörsas saab suviti õues aega veeta. Foto: Erakogu

Kaks parimat sõpra Miki ja Minni on 2-aastased merisead, kes naudivad suvel õues taimede söömist ning maailma uurimist. «Neile meeldib väga suvel võre all muru süüa, sest seal on neil ohutu ning söögist puudust ei tule. Kui nende võre alt on kõik muru ühtlaselt söödud, siis liigutame nad edasi. Nii teevad nad rõõmuga muruniiduki eest töö ära,» kiidab perenaine Meribel Sarah.

Merisead Miki ja Minni Foto: Erakogu