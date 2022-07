VIDEO ⟩ Gorillapaar esines jahmunud pealtvaatajatele pikantse tegevusega

«Ma olin šokeeritud ega teadnud, et see on ahvide hulgas loomulik tegu,» rääkis anonüümseks jääda otsustanud videograaf ajalehele «The Post» talle osaks saanud vaatemängust. Mees jäädvustas ahvide armastuse igaveseks internetti levima, kui oli perega NYC loomaaeda külastamas.