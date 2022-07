Londoni tänavalt leiti kolm padjapüüridesse pakitud hiiglaslikku madu

RSPCA inspektor Mitchell Smith ütles: «Õnneks on nad kõik heas seisukorras ja terved, kuid ükskõik millisesse olukorda keegi satub, pole looma hülgamine kunagi okei. Ei ole mingit garantiid, et hüljatud loom leitakse, ei saa viga ega kao. Kui kellelgi on raske toime tulla, on palju organisatsioone, kes saavad aidata ja me soovitame kõigil raskes olukorras abi küsida.»