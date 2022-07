Sõbralikust vastuvõtust heitunud postiljon jättis pererahvale kirja: aias on tapjajänesed!

29-aastane Erin ostis Covidi ajal liikumispiirangute tõttu oma tütrele lohutuseks kolm armast karvapalli. Naine lootis, et jänkud aitavad tema tütrel ärevusega paremini toime tulla. Lola, Bonni ja Doc armastavad tema sõnul olla inimeste ümber ja sageli jooksevad külastajatele tere ütlema, nii et see ei olnud üllatav, et nad ka postiljonile vastu jooksid.