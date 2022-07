PÄEVAKÄPP ⟩ Erilise sabaotsaga kassitirts otsib südamesõpru

Peagi keerles tema ümber mitmeid lipitsejaid. «Proua CEO,» nurrusid nood magusalt. «Mis teie firma nimi on?» «Tulite kodutuid kasse värbama, jah?»

Sabatups sattus täielikult segadusse. «Mis CEO? Mis firma? Ma olen kodutu üksikema Põltsamaalt! Minu lapsukesed said juba kodudesse, ainult mina olengi veel jäänud…» Turvakodu asukad vaatasid suurte silmadega. «Ei või olla! Teie, ja kodutu kass! Sellise välimusega! Sellise käskiva pilguga! Siin on mingi viga! Proua, te olete sündinud valitsema!”»

Kui aus olla, ka vabatahtlikud olid hämmastunud. Kuidas on võimalik, et selline kaunis, majesteetliku olekuga kiisuproua pidi tänaval ellujäämise eest võitlema? Ilmselgelt oli tegemist Universumi arvutis tekkinud eksimusega… Sest vabatahtlike arvates proua Sabatupsu ainus õige koht on siidist patjadel, mille ette rivistunud inimteenrid võitlevad õiguse eest talle konservi pakkuda!

Sabatups oli alguses arglik, kuid nüüd on ka ise hakanud aru saama, et väärib paremaid asju elus. Ta on astunud Paikooli, kus jälgib hoolega, kuidas edasijõudnud õpilased inimesi käpa ümber keeravad. Oleme veendunud, et ka Sabatupsust saab peagi elukutseline paikass ja südametemurdja.

Siiski praeguse seisuga kiisuke vajab rahulikku ja hella kodu, kus saaks rahulikus tempos harjutada südametemurdja ametit, milleks ta on kahtlemata sündinud. Teiste kasside olemasolu pole probleemiks, armulik Sabatups saab nendega hästi läbi. Äkki oled just sina see kes sooviks sellele kaunitarile pakkuda CEO positsiooni oma kodus ja südames?