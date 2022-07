PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodu kõige maalilisem kassitirts Aura ootab oma kodukest

Turvakodu vabatahtlike jaoks tähendab see seda nagu keegi oleks Aura valmis maalinud. Just nii ideaalselt täpsed on tema laigud ja triibud, mis teda kaunistavad. Vahel on selline tunne nagu oleksid vabatahtlikud hoopis KUMUs või ERM-is, kus lihtsalt jääd ühte teost imetlema ning ajataju kaob. Aura on täpselt niisama maaliline, et talle otsa vaadates võib sellesse kaunisse kasukasse lausa uppuda!