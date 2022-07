Supermarketist ostetud munadest koorusid imearmsad pardipojad

Ta oli šokeeritud, kui ta vaid viis päeva hiljem nägi mõne muna sees väikeseid pardipoegi arenemas.

Väikesed tibud hakkasid kolm nädalat hiljem oma munadest välja kooruma – esimesena saabusid River ja Dusk ning päev hiljem Daisy. Kolmik armastab vannis sulistamist ja Daisy on Dezasse nii kiindunud, et järgneb talle igale poole. Naine plaanib Daisy endale jätta, kuid River ja Dusk lähevad tema nõbu juurde elama.

Kolme lapse ema Deza ütles Mirrorile: «Nad on hullumeelselt armsad. Nad lihtsalt kõnnivad kõikjal mu sabas. Kui ma esimest korda neid munas liigutamas nägin, ei suutnud ma seda uskuda. Ma olin täiesti sõnatu ja ülimalt õnnelik, et saan pardid. Ja minu side Daisyga on tõesti eriline. Ma arvan, et ta on minusse nii kiindunud, sest pidin teda aitama, kui ta viimasena koorus.»

Deza ütles: «Nad on nii armsad, kuid see ei olnud üldse see, mida ma ootasin. Supermarketist ostetud munad lihtsalt ei tohiks olla viljakad.»

«Mu lapselaps armastas varem pardimune, enam ta isegi ei puudutagi neid, sest ta teab, et nad võivad elus olla. Mul on ka sõpru, kes on öelnud, et ei taha enam kunagi mune süüa.»

Deza katsetas oma uut inkubaatorit, et tagada konstantne temperatuur ja kontrollida, kas ta näeb munade sisse, enne kui kasutab seda oma viirpapagoide abistamiseks. Ta oli näinud TikToki videot, kus keegi katsetas inkubaatorit supermarketi pardimunadega.

Deza nägi viie päeva pärast neljas pardimunas veresoonekesi arenemas ja seejärel hakkas nägema pardipoegade väikseid kujusid, mis kasvasid ja hakkasid liikuma. Üks arenev tibu ebaõnnestus paari nädala pärast, mistõttu Deza võttis ta kunstpesast välja.