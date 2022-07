PÄEVAKÄPP ⟩ Pesaleidja pikaaegseim asukas: imearmas Marly ootab oma päriskodu 3 aastat

Marly on tõeline hurmur. Vanust on tal ligi 5 aastat, seega suurema osa elust ongi ta Pesaleidja ja meie kassitoaliste seltsis veetnud.

Marly teeb eriti eriliseks see, et see viltune peahoiak, mida pildil näete, ongi tema alatine hoiak (ning mitte lihtsalt mõtlik hetk). Nimelt oli Marlyl kunagi ammu tugev kõrvapõletik, mis sai küll kenasti ravitud, kuid jättis selle omapärase jälje. Kuigi lugu pole tore, kes siis kõrvapõletikku tahaks, siis on see omapärane meenutus minevikust täitsa armas.

Muidu on ta välimuselt mustvalge kiisuke, kellel eriti vahvad valged põsed. Silmad on noorhärral rohelised. Kasvult on ta selline keskmine kass.

Iseloomult on ta väga vahva – esiteks on ta malbe kiisu, teda ei näe kunagi kurjustamas, ei inimeste ega kassidega. Paisid saab ka varastada -– mõnel päeval ehmub, mõnel päeval on täitsa okei sellega.

Loodetavasti pideva suhtluse ja koduse keskkonnaga kaob ka väike võpatus inimkäe ees. Marly on pidevalt kusagil kassitoa keskel julgelt kõigiga seltsimas ja ka uurimas, mis maiuseid jagatakse. Teiste kassidega saab ta kenasti läbi.

Marly on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud ning on saanud regulaarselt vajalikke parasiitide vastaseid tõrjeid. Marly profiilil saate veel armsaid pilte vaadata SIIN.