Kassipäästjad hädas: hiiglasliku summa eest arveid vajab tasumist

Kuumade ilmadega puhkavad paljud inimesed mõnusasti rannas ja maal. Varjupaiga vabatahtlikud aga teavad, et see kena aeg on nende jaoks tavapärasest raskem, sest paljud päästmist vajavad kassid tulevad neile koos poegadega või sünnivad neil pojad varjupaigas.

«Meie hoole all on hetkel 405 looma, kellest kiisupoegi on 75, ja kui haigeks jääb üks, haigestub varsti terve pesakond, sest nad on kõik ninapidi koos. Raviarved on hetkel meeletud, sest hinnatõus ei ole ka loomakliinikutest mööda läinud. Meie kontol on hetkel 96,12 eurot. Maksmata arveid aga 15 206,98 euro eest!» kirjeldab Pesaleidja murettekitavat olukorda.