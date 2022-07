Pikk ootamine tasus ära: aastaid varjupaigas elanud kass leidis endale lõpuks kodu

2020. aasta veebruarikuus asus Kasside Turvakodu päästma Anija vallas asunud kassikolooniat. Ühtekokku päästeti sealt 23 kassikest - suuri ja pisikesi, mustvalgeid ja triibikuid, sõbralikke ja hirmunuid.

Mõned neist (loe: erilisema ja kaunima kasukaga) kassid võtsid kiiresti koduteed käppade alla, kuid tagasihoidliku iseloomuga tavalised» triibikud jäid pikaks ajaks kodu ootama. Eelmiste jõulude ajal sai päriskoju eelviimane ootaja sealt kolooniast - Proua Kurri. Nii jäi kurva viimase ootaja tiitlit kandma vaid armas nooruke Pilleriin.

Mõni nädal tagasi kirjutas Kasside Turvakodule aga naine, kes oli nende juurest kassi võtnud 9 aastat tagasi ning hiljaaegu ta neerupuudulikkuse tõttu kaotanud. Pere teine kiisu vajas nüüd hädasti uut sõpra ning neile jäi silma just Pilleriin.

Kui nad mõni päev tagasi esimest korda Pilleriinu vaatamas käisid, sai kõik kiiresti selgeks… Pilleriin, kes muidu armastad omaette peitu hoida, oli järsku koguaeg kõrval inimest uudistamas. «Ah, et lõpuks ometi on keegi mind vaatamas? No aga vaadake siis!» oleks Pilleriin justkui öelnud.

Õige pea eputas Pilleriin pesas ja keerutas end küljelt küljele ning kiiresti sai uue perenaisega isegi käpad kokku pandud. No ikka nagu «surume käppa ja sõlmime kokkuleppe, et me oleme üksteisel igavesti olemas»!

1. juulil võttiski Pilleriin kodutee käppade alla, et reisida üle lahe Soome! Nii lõppeski Pilleriinu 2 aastat ja 4 kuud kestnud ootus.

«Meie jaoks tähendab Pilleriinu kojuminek väga palju - viimaks ometi on tema 2 aastat kestnud ootus pärjatud oma kodu ja perega. Samuti saame nüüd õnne- ja rõõmutundega nentida, et 2020. aastal alustatud päästmisoperatsioon on “ametlikult” lõppenud, sest viimane kassike on kodu leidnud,» teatas MTÜ Kasside Turvakodu.

