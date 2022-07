Mehhiko linnapea abiellus pulmakleiti kandva alligaatoriga

Seitsmeaastast roomajat tuntakse väikese printsessina ja arvatakse olevat jumalus, kes esindab emakest Maad. Nii et tema abielu kohaliku juhiga sümboliseerib inimeste liitumist jumalaga.

See oli osa igivanast põlisrahvaste traditsioonist, mida juhtis linnapea Victor Hugo Sosa ja mille eesmärk oli tuua küllust Mehhiko edelaosas asuvasse San Pedro Huamelula külla.

Pulma korraldanud ristiemana tuntud Elia Edith Aguilar ütles: «See pakuv mulle nii palju rõõmu ja teeb mind mu juurte üle uhkeks. See on väga ilus traditsioon.»

Ta lisas, et oli privileeg, et tseremoonia läbiviimine talle usaldati, ning ta on pikalt kaalunud, mida selga panna.