VIDEO ⟩ See karupoeg võidaks maailma kõige imelikuma magamisviisi konkursi unepealt

Aga see karupoeg on tõstnud veidra unekoha ja -asendi taevastesse kõrgustesse. Kes ja kuidas suudaks veel sellises asendis puu otsas magada?

Armastav karuema ei paista samas mures olevat. Südamlikult on ta oma beebikese lähedal, kuid jälgib laisalt puu all, et kõik hästi oleks. Tähelepanelikult jälgides on näha ka teist karulast, kes on samamoodi kõrgel puuvõras, aga vähemalt video vahendusel vaadates veidi loogilisemas ja turvalisemas poosis.