PÄEVAKÄPP ⟩ Lahutamatuteks sõpradeks saanud kassid vajavad kiiremas korras peatumispaika

Ben saabus Tartu Kassikaitse juurde väikse kassipojana. Ei oleks uskunud, et pea kolm aastat hiljem on ta pidanud vahetama seitset hoiukodu, mitmel korral kassitoas olnud ja ikka ei ühtegi päriskodu. Üks positiivne asi küll juhtus: ta leidis endale parima sõbra, Ingli, kellega viimased pool aastat on saanud ka ühises hoiukodus olla.