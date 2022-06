ARMAS VIDEO ⟩ Karl-Erik Taukar käis külas sõjas kodu kaotanud koeral, kes Eestis oma inimest otsib

Taukaril jagub Scooby kohta vaid lahkeid sõnu: «Scooby leiti sõja alguses maanteelt lindpriina. Ta on väga rahulik poiss, temaga on väga lihtne jalutada ning ta on väga tark.»

Scooby on äärmiselt inimsõbralik ja uskumatult intelligentne tegelane – tuntud laulja ja saatejuht ei suutnud ära imestada, kui kiiresti koer kõik trikid selgeks õppis.

Samas on näha, et Scooby varasem elu ei ole olnud lihtne. «Scooby on elus üht-teist kogenud ja tal on kindlasti paar-kolm lugu teile rääkida,» ütleb Taukar.