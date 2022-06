PÄEVAKÄPP ⟩ Remarque ja Andre loodavad, et kellelgi jätkub südant ka eakatele kassidele

«Seda, mida need kaks kassi üle elanud on, ei tahaks ka vaenlasele. Oleme tänulikud, et keegi lõpuks neid märkas ja 10-aastane Remarque ja kaheksa aastane Andre on saanud vajaliku ravi ja toetuse. Nüüd aga oleks vaja saada ka elukoht, kus taastuks nende enesekindlus ja silmist võiks kaduda see kohutav kurbus, mida meie vabatahtlikud ikka veel näevad,» kirjutab Tartu Kassikaitse.