TEEME SELGEKS ⟩ 4 põhjust, miks koerad ei tohi jäätist süüa

Ameerika kenneliklubi sõnul on mõistlik koerale jäätist mitte anda, eelkõige seetõttu, et see sisaldab laktoosi ja suhkrut.

Veterinaari sõnul on paljud koerad täiskasvanueas laktoositalumatud, mis tähendab, et piim nende seedimisele hästi ei mõju. Koerad vajavad piima ainult kutsikaeas. Piimatooted võivad koertele tekkida erinevaid vaevuseid, nagu näiteks kõhulahtisus, oksendamine, kõhuvalu või gaasid. Kõrge rasvasisaldusega piimatooted võivad koertel põhjustada ka pankreatiiti.

Koerad võivad kannatada mitmesuguste toiduallergiate all, sealhulgas selliste allergiliste reaktsioonide all, mis tekivad piima ja piimatooteid, näiteks jäätist süües. Need allergiad on reaktsioon piimatoodetes leiduvatele valkudele ning võivad väljenduda oksendamise ja kõhulahtisusena ja/või põhjustada punast sügelevat nahalöövet.