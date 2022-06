VIDEO ⟩ Lapse esimesi samme pealt näinud koera võrratult armas reaktsioon teeb südame soojaks

Pereema Claudia Hughes rääkis väljaandele The Dodo , et seetõttu võib Tacot pidada lausa pisitüdruku lapsehoidjaks – ta ei jäta ühtegi tema vajadust tähelepanuta.

Perenaisel õnnestus see eriline hetk ka videole jäädvustada ning ta jagas seda sotsiaalmeediaplatvormil TikTok, kus see kiiresti populaarsust kogus ja sellel on praeguseks 14 miljonit vaatamist. Nüüd hoiavad Taco ja Vanora tegemistel silma peal sajad tuhanded fännid.