PÄEVAKÄPP ⟩ Millised silmad! Kodu otsib imekaunis kassineiu Malviina

Malviina on viimane kuu veetnud mitmekassilises hoiukodus. Esimesed nädalad veetis ta voodi all peidus. Tasapisi aga avastas, et hoiukodu isane kass on hea sõber ja nüüd müravad ja jooksevad koos sprinte korteris ning voodialune on unustatud. Malviinale meeldib pulgakesega mängida. Tuleb tihti ise inimese juurde ja vaatab talle otsa: mängi nüüd minuga!