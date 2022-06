VIDEO ⟩ Õhinal elevandipoeg rebis modelli seljast seeliku ja püüdis temaga maadelda

Modell Megan Milan külastas selle kuu alguses Tais Chiang Mais elevante päästvat varjupaika Chia Lai Orchid. Paistis, et ta meeldis kolmenädalasele elevandipojale, kes talle lähenes ja õhinaga seeliku seljast rebis, paljastades valge aluspesu.

Lõpuks otsustas vanem elevandiõde. et selleks üheks päevaks on nüüd nalja saanud piisavalt ja tõmbas mänguhimulise beebi eemale.

Meghanit ei hirmutanud ega ehmatanud rõõmsameelse loomalapse tormakas lähenemine, kaadrites on kuulda teda laginal naerma. Video, mida ta TikTokis jagas, on kogunud 12 miljonit vaatamist ja üle 90 000 meeldimise. Vaatajad naeravad südamest kaasa ja pärivad miks keegi naisele appi ei läinud. Samuti naljatletakse, et elevant püüdis Meganiga kurameerida ja tal olid omad plaanid, mille tüütu õde oma vahelesegamisega ära rikkus.