30 000 mesilast on pantvangistanud neljakordse kortermaja elanikud

30-aastane Kayleigh Harding ütles, et mesilased terroriseerivad teda koos tütre ja teiste neljakorruselise maja üürnikega kolmandat suve järjest. Nende sülemid on hoovis, mesilindude hordid lendavad üle kogu hoone, ronivad seinte pragudesse ja naine leidis surnud kiletiivalisi isegi vannitoa põrandal. Briti naise sõnul elab majas vähemalt 30 tuhat mesilast.

Harding kardab, et tema tütar võib igal ajal nõelata saada, sest putukale astumise võimalus on tohutu «Aga kes mulle garanteerib, et ta allergiline ei ole?». Naine lisas, et üks tema naabritest kannatab allergiate all ja seetõttu oli ta sunnitud end korterisse lukustama, et mesilastega vähem kohtuda. Teine naine, kes oli mesilaste vastu tugevalt allergiline ning pidi pidevalt Epipeni käeulatuses hoidma, viidi ja majutati hotelli.