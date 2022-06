PARDIPATRULL ⟩ Soome armas tapjakolmik Hani, Klaara ja Sofi

Pardid seevastu pakuvad loomulikumat tõrjevahendit. Nad on tigude loomulikud vaenlased. «Seda on meilt juba küsitud, kas pardipatrulli saaks tellida,» muigab Aaltonen.

Üle maailma on julgustavaid näiteid partide kasutamisest kahjulike putukate ja tigude tõrjeks. Aaltonen toob näiteks Aasia riisipõldudele lastud pardiarmeed ja Lõuna-Aafrika veinitootjad. Soomes on see meetod aga veel üsna haruldane.

PieniKylä mahetalu peremees on Hani, Klaara ja Sofi saavutatud tulemustega rahul. «Nad on talu teod kontrolli all hoidnud. Jah, neid on siin veel, aga linnud on siin tasakaalu loonud,» ütleb Heimsch rõõmsa naeratusega.